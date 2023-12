Auch Sportzentrum Rif wurde von Sturm beschädigt

Sturmtief „Zoltan“ hat auch in der Nacht auf Samstag in Salzburg gewütet und zahlreiche Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt. Doch nicht nur das. Zahlreiche Sportanlagen wurden durch den starken Wind beschädigt, darunter das Universitäts- und Landessportzentrum in Rif im Tennengau.