Sturmtief tobte in der Nacht erneut über Salzburg

Sturmtief „Zoltan“ hat auch in der Nacht auf Samstag gewütet und zahlreiche Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt. Bis in der Früh mussten in Salzburg knapp 1400 Feuerwehrleute bei 240 Einsätzen, von denen 85 noch am Vormittag andauerten, ausrücken.