Mann stürzt bei Seekirchen mit Auto in Bach - tot!

Sturmtief Zoltan zieht seit Donnerstag durchs Land. Nun forderte die Extremwetterlage auch in Salzburg ein erstes Todesopfer. Ein Mann war mit seinem PKW von der Straße abgekommen und in einen Hochwasser führenden Bach in der Nähe des Campingplatzes in Seekirchen gestürzt. Er konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus dem Wagen befreien.