Trio stahl Skier in großem Stil: Mann in U-Haft

Trio unter Tatverdacht, 53-Jähriger in U-Haft

In dem Tourismusbetrieb fanden die Beamten gestohlene Skiausrüstung im Wert von rund 10.000 Euro. „Der Mann steht unter Verdacht, die Ausrüstungen mit zwei anderen Serben im Alter von 56 und 58 Jahren gestohlen zu haben.“ Für den 53-Jährigen ging es in die Untersuchungshaft in die Innsbrucker Justizanstalt. Die beiden anderen Verdächtigen wurden indes auf freiem Fuß angezeigt. „Es konnten bereits zahlreiche Skier den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden und somit Diebstähle in Sölden, Ischgl und Samnaun geklärt werden“, so die Polizei weiter.