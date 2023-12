Geschenke und Dankbarkeit für Pinzgauer Retter

Es ist ein emotionales Wiedersehen, als sich Eric Brandner (66) bei seinem Lebensretter Fritz Resch (64) bedankt. Glücklicherweise war Resch am 15. November zur richtigen Zeit vor Ort, um den schlafenden Brandner vor den Flammen zu retten. Als der „Krone“-Zusteller um vier Uhr in der Früh am Haus in Thumersbach in Zell am See vorbeifuhr, sah er, dass die Fassade in Flammen stand - eine Trauerkerze hatte Plastikblumen vor Brandners Schlafzimmerfenster entzündet (die „Krone“ berichtete).