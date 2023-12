Raimann ist zum Heiligabend im NFL-Einsatz

Auf Football-Export Bernhard Raimann und seine Familie wartet dieses Jahr ein besonderes Weihnachtsfest. Denn der Offensive Tackle der Indianapolis Colts ist an Heiligabend im Einsatz und trifft am Sonntag (19 Uhr) in einem richtungsweisenden Duell um die Teilnahme an den NFL-Play-offs in Atlanta auf die Falcons. Für den im Burgenland aufgewachsenen Raimann wird es ein Weihnachtsfest mit einem unüblichen Zeitplan, das Gleiche gilt für die Familie zuhause in Österreich.