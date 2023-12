Keine guten Nachrichten | Galgenhumor

Keine guten Nachrichten. Ein besonders turbulenter Redaktionstag in einem an turbulenten Tagen so gar nicht armen zu Ende gehenden Jahr 2023. Mit Ereignissen, die den Themenplan mehrfach umstießen. Was alles vorbereitet war und gestern in der (nur noch sprichwörtlichen) Lade oder im echten und sprichwörtlichen Mistkübel landete, dass soll hier gar nicht verraten werden. Bleiben wir bei dem, was wir umfassend aufbereitet haben und sowohl online als auch auf Papier zu lesen ist - und nicht durch den schrecklichen Amoklauf in Prag verdrängt wurde. Dort starb im Kugelhagel eines Studenten mehr als ein Dutzend Menschen. So etwas kannten wir bisher nur aus der Ferne. An US-Universitäten und -Schulen kommt es immer wieder zu solchen fürchterlichen Blutbädern. Nun auch in Europa. Das hat uns gerade noch gefehlt! Noch dazu knapp vor Weihnachten. Wahrlich keine guten Nachrichten.