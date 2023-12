„Tatort“: Wer hat hier die Kontrolle verloren?

Regisseurin und Drehbuchautorin Elke Hauck hat sich für den „Tatort: Kontrollverlust“ (26. Dezember, 20.15 Uhr, Achtung: dieses Mal nur auf ARD) vor allem mit Eltern-Kind-Beziehungen auseinandergesetzt: „Als Autorin hat mich besonders der Moment inspiriert, wenn Kinder jugendlich werden und plötzlich ihre Türen vor uns Eltern verschließen. Wenn wir Eltern auf einmal draußen bleiben, viele Dinge nicht mehr wissen und damit auch nicht mehr kontrollieren können. Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass unsere Kinder immer mehr ihr eigenes Leben haben. Und ihnen vertrauen.“ Genau das ist aber der Schwachpunkt der Mutter Annette im neuen Krimi, so Hauck: „Als Regisseurin hat mich nicht so sehr die realistische Seite der Geschichte interessiert. Es ging eher um das Durchspielen von Momenten, in denen man sich mit dieser Mutter identifiziert oder aber ihr Verhalten als übergriffig empfindet.“