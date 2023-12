Düsterer Advent im „Tatort“: Mord auf Bestellung

Drehbuchautor Paul Salisbury war es wichtig, die Realität dieser Berufsgruppe zu beleuchten: „In unserer Geschichte erzählen wir unter anderem, dass es mit der Solidarität auch in der Vorweihnachtszeit nicht so gut bestellt ist, wie man beim nahenden Fest der Liebe eigentlich annehmen möchte. Die Paketboten müssen viel aushalten, nicht nur vom Stresslevel her, auch vom menschlichen Umgang durch Vorgesetzte und manche Kunden. Da ist Mitgefühl oft Mangelware. In unserem Fall führen diese Zustände auf allen Ebenenzu Grenzüberschreitungen, die letztendlich in einer Tragödie enden.“