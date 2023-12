Neuer „Tatort“: Ein Dschungelkind in Münster

Es geht schon einmal haarsträubend los in diesem „Tatort“ aus Münster: Ein Bewohner hat ein Buch darüber geschrieben, dass er nach einem Flugzeugabsturz in einem Dschungel von Ureinwohnern aufgenommen wurde - daher auch der Titel des heutigen Sonntagabendkrimis, „Der Mann, der in den Dschungel fiel“. Dafür wird der Autor Stan Gold (Detlev Buck) von niemand Geringerem als Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne in seiner Rolle als Philantrop zum Stadtschreiber ernannt. Boerne wird kurz darauf aber auch zum Lebensretter von Stan Gold, als dieser zusammenbricht, weil er für ihn lebensgefährliches Bienengift in den Hals gespritzt bekommen hat