Gemischte Reaktionen auf aufgeweichten Wolf-Status

In Zeiten bevorstehender Wahlen sind gute Schlagzeilen bekanntlich von besonders hohem Wert. Dies gilt nicht nur im Kleinen (nächstes Jahr finden steirische Landtags- und österreichische Nationalratswahlen statt), sonder auch im Großen. So kommt es, dass die EU-Kommission am Mittwoch unerwartet eine Herabstufung des internationalen Schutzstatus des Wolfes ankündigte. Begründet wird dies natürlich offiziell nicht mit der Europawahl im Juni 2024, sondern mit veralteter Datengrundlage.