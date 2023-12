EU ändert ihre Linie beim Schutz von Wölfen

Die Kommission will daher den Status des Wolfs von „streng geschützt“ zu „geschützt“ herabstufen. Am Mittwoch wurde in Brüssel ein entsprechender Vorschlag präsentiert, der in das internationale Übereinkommen von Bern über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume aufgenommen werden soll.