Auch Steiermark erleichtert Abschuss von Wölfen

Nach wochenlanger, zäher Detailabstimmung zwischen dem Umweltressort unter Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) und dem seit Kurzem von Simone Schmiedtbauer (ÖVP) geführten Agrarressort wurde nun aber eine finale Lösung gefunden. Am Donnerstag wird sie in der Regierungssitzung zur Auflage gebracht, nächste Woche (7. Dezember) dann beschlossen - schon kurz darauf wird sie in Kraft treten.