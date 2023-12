Mit den Straßenkindern in Georgien unterwegs

„Krone“: Herr Corti, woran fehlt es in Georgien?

Sebastian Corti: Mir ist aufgefallen, Georgien ist ein Land, das zusammenhält, an Entwicklung interessiert ist und die Nähe zur EU sucht. Es wird aber noch Jahre dauern, bis es auf einem Niveau ist, das wir in Österreich genießen können. Das liegt in Georgien auch daran, dass es in seiner Vergangenheit unter sowjetischer Herrschaft gelitten hat. Es gibt Nachwehen und viel aufzuarbeiten. Georgien lebt stets in einer unruhigen Region mit nicht nur freundlich gesinnten Nachbarn. Das Leben hier ist eine dauernde Herausforderung. Die Armut ist sehr groß. Rund 20 Prozent der Menschen in diesem Land leben in bitterer Armut.