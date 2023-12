ÖSV-Herr siegt souverän, aber im „falschen“ Finale

Österreichs Skicross-Herren präsentierten sich in Innichen (It) in den Qualifikationen bärenstark. Auch in den Final-Heats lief für ein Duo lange Zeit alles nach Plan. Im Kampf um die Podestplätze hatten Mathias Graf und Adam Kappacher dann in den entscheidenden Momenten aber nicht das Glück auf ihrer Seite.