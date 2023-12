Kanadier im Höhenflug wie „Eddie the Eagle“

Der sich ähnlich wie einst der erste britische Olympia-Skispringer Michael Edwards (Eddie the Eagle) im Höhenflug befindet. In seinen ersten zwei Shifts erzielte der Kanadier bei den Slowenen jeweils einen Treffer. „Das habe ich so auch noch nie geschafft“, grinst der 32-Jährige. In der Bergstadt hat sich der Center schnell eingelebt, nach 24 Spielen bereits 39 Punkte (17 Tore, 22 Assists) auf dem Konto. „Es hat etwas gedauert, aber jetzt läuft es ganz gut“, bleibt der Nordamerikaner bescheiden.