Medien: Salzburg will einen neuen Torhüter holen

Schlager bleibt die Nummer eins

Eines vorweg: An Stammgoalie Alexander Schlager wird auch in Zukunft kein Weg vorbeiführen, der ÖFB-Teamtorhüter ist als Nummer eins beim österreichischen Serienmeister gesetzt. Horn soll dessen Backup werden, was darauf hindeutet, dass Nico Mantl den Klub verlassen wird.