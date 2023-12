Wachsenden Extremismus an Schulen stoppen

Neben dem Stopp illegaler Zuwanderung aus „extremistischen Ländern“ lag der Fokus dabei auf möglichen Radikalisierungstendenzen in heimischen in Moscheen, Schulen und Sportvereinen. Die Fachstelle für Gewaltprävention bietet daher gezielte Fortbildungen für Pädagogen an: Diesen Herbst wurde etwa mit der Pädagogischen Hochschule ein Schwerpunkt gesetzt.