Wegen Schüssen: Ermittlungen gegen zwei Polizisten

Sie wollten nur einen Schlepper stoppen, nutzten dazu ihre Dienstwaffe. Jetzt aber sind sie im Visier der Staatsanwaltschaft: Gegen zwei Polizisten wird nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt, bestätigt Behördensprecherin Elena Haslinger. „Für den zuständigen Staatsanwalt ist aufgrund der Spurenlage, vor allem der Einschusslöcher am Fahrzeug, ein bedingter Tötungsvorsatz nicht auszuschließen.“ Einfacher erklärt: Durch die abgegebenen Schüsse könnten die Beamten es zumindest in Kauf genommen haben, jemanden zu töten. Haslinger betont aber auch: „Das ist nur eine Momentaufnahme. Es muss nicht sein, dass es am Ende des Verfahrens zu einem entsprechenden Prozess kommt. Das Verhalten der Polizisten muss noch genau geprüft werden. Wir warten hierbei auf den Bericht der Vorarlberger Polizei.“