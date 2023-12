ÖSV-Abfahrerinnen landen souveränen Doppelsieg

Am 3. Dezember hatte Lisa Grill nach fast dreijähriger Verletzungspause ihr Comeback gegeben. Neun Tage später gewann sie bereits in St. Moritz einen Europacup-Super-G. Am Mittwoch legte die Lungauerin nach, gewann sie in San Pellegrino im Fassatal (It) eine Europacupabfahrt. Und wie! Mit einer Zeit von 1:13,69 Minuten war die Head-Pilotin in ihrer eigenen Liga unterwegs.