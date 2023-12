Vorsicht bei tierischen Weihnachtsgeschenken!

Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe warnt ebenfalls vor lebenden Geschenken. Und für die tierischen Bewohner, die bereits eingezogen sind, kann auch das Fest zur Gefahr werden. Die Dekoration sollte daher angepasst werden: „Keine echten Kerzen, kein Glasschmuck und kein Lametta“, betont Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Tiere können sich an den Scherben an Pfoten oder gar im Rachen lebensgefährlich verletzen. Auch auf Dekosprays sollten Halter verzichten, weil die Haustiere sie ablecken und sich dadurch vergiften könnten. Auch die Pflanze „Weihnachtsstern“ hat in Haushalten mit tierischen Mitbewohnern nichts verloren, weil er giftig ist, warnt die Pfotenhilfe.