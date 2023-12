300 Kilo: Arbeiter (31) von Trafokasten getroffen

Das Unglück ereignete sich gegen 14 Uhr. Zwei Arbeiter waren damit beschäftigt, Arbeiten an einem Trafokasten durchzuführen. „Beim Einbau eines neuen Trafos in den freistehenden zwei Meter hohen Kasten in Hanglage geriet der rund 300 Kilogramm schwere Kasten aus dem Gleichgewicht“, so die Ermittler.