Tom Cruise: Teures Date mit seiner Oligarchen-Ex

Kürzlich warnte noch ihr Ex, dass Cruise die „Brieftasche weit hoffen halten solle“. Nun führte der Schauspieler seine Neue, Elsina Khayrova, tatsächlich in eines der teuersten Luxusrestaurants in London aus - und mietete sogar eine ganze Etage! Ob die extravagante Oligarchen-Ex davon beeindruckt ist?