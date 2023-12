Starke Proteste gegen Erhöhung der Stromnetzkosten

Kärntner Wirtschaft benachteiligt?

„Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“, so Schuschnig. Dem schließt sich auch der Präsident der Kärntner Wirtschaftskammer an. „Eine weitere mutwillige Verschlechterung der Rahmenbedingungen werden wir nicht hinnehmen!“, warnt WK-Präsident Jürgen Mandl in einer Aussendung und fordert österreichweit einheitliche Netztarife, um einzelnen Bundesländer nicht zu benachteiligen. Kritik übt der Wirtschaftsvertreter auch an Landeshauptmann Peter Kaiser: „Noch im vergangenen Juni habe Landeshauptmann Kaiser angekündigt, einen günstigeren Netzpreis für Kärnten durchsetzen zu wollen. Daraus ist bis jetzt offenbar nichts geworden, der Landeshauptmann kann sich der Unterstützung der Wirtschaft in dieser Frage sicher sein.“