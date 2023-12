EU überweist 48,5 Millionen € für Zukunftsprojekt

Schon Wasserstoff-Erfahrung in Linz

Der Verbund hat in Linz bereits Erfahrung mit Wasserstoff gesammelt: Am Gelände der Voestalpine wurde 2019 eine Pilotanlage in Betrieb genommen, an der CO2-freier Wasserstoff hergestellt wird. Die Errichtung der Anlage hatte 18 Millionen Euro gekostet, 12 davon kamen von der Europäischen Union.