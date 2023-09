Industrieriesen: Heiße Phase für das grüne Gas

Bis 2050 will die Voestalpine alle fünf zur Stahlproduktion benötigten Hochöfen in Linz und Donawitz durch Elektrolichtbogenöfen ersetzen. Das „größte Klimaschutzprogramm Österreichs“, wie es Chef Herbert Eibensteiner vor dem Spatenstich am Mittwoch in der Steiermark nennt, kostet bis 2027 rund 1,5 Milliarden Euro.