Schlechtwetter: Blue Origin verschob Raketenstart

Schwerlastrakete in Planung

Die FAA wies Blue Origin an, Korrekturmaßnahmen vorzunehmen, insbesondere an bestimmten Triebwerksteilen. Am Sonntag bestätigte die FAA dann, dass dem Unternehmen wieder eine Genehmigung für Raketenstarts erteilt wurde. Eine neue Schwerlastrakete namens „New Glenn“ ist ebenfalls in Planung.