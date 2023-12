ÖSV-Dame fliegt am Weg zu Top-Resultat ins Netz

Der ORF war beim Damen-Super-G in Val d’Isère gar nicht mehr live auf Sendung, als ÖSV-Riesentorlaufspezialistin Elisabeth Kappaurer mit Nummer 52 in ihren allerersten Weltcup-Super-G startete. Und so verpassten die Fernseh-Zuseher eine Topfahrt, die allerdings in einem heftigen Abflug endete.