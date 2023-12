Eiskanal Igls: Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt

Aber der Neubau in Cortina spießte sich, die Bahn von Turin 2006 in Cesana ist seit 2011 eine Ruine. Der Eiskanal in Igls wird bis dahin umgebaut (die Arbeiten sollen im März 2024 starten), wäre auf jeden Fall bereit. „Das ÖOC hat die Bewerbung in Italien abgegeben, alles andere liegt nicht in unserer Hand“, sagte Bob-Präsident Gerhard Rainer: „Wir hoffen weiter auf Bewerbe in Igls.“