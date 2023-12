Tiroler wollen Olympische Spiele im Eiskanal Igls

Umfrage in Umlandgemeinden

Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Sportwissenschaft der Uni Innsbruck bei mehr als 500 Bürgern in den Umlandgemeinden würde die - vor allem jüngere - Bevölkerung jedenfalls eine Durchführung der Wettbewerbe in Tirol befürworten. Für 57,8 Prozent der Befragten wären die Bewerbe „ein Paradebeispiel für die Integration gemeinsamer Ressourcen zum Nutzen der Gesellschaft“.