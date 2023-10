Eiskanal in Igls bleibt weiter Option für Olympia

Wie bereits berichtet, wurden seitens der italienischen Abgeordnetenkammer alternative Lösungen zum Bau einer Bobbahn in Cortina geprüft. Darin ist auch der Eiskanal in Igls eine Option. Dies untermauerte nun auch Italiens Sportminister Andrea Abodi. In einem Interview kündigte er an, dass die Regierung alle Lösungen prüfe, wenngleich man vermeiden wolle, die Bobrennen ins Ausland verlegen zu müssen.