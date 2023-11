Olympia in Innsbruck-Igls? Chance steigt weiter

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) lehnt Pläne zur Renovierung des Eiskanals in Cesana nahe Turin in Hinblick auf die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 ab. In einer Erklärung verwies das IOC auf technische Mängel der Bobbahn in Cesana, die bereits sechs Jahre nach den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin aufgegeben wurde. Innsbruck-Igls darf damit weiter mit Olympia-Bewerben spekulieren.