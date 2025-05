Zu schnell durch Stadt kam Lenker teuer zu stehen

Am Dienstag gegen 21.50 Uhr führte die Polizei auf der Salzburger Straße in Wels Lasermessungen durch. Dabei wurde ein Auto im Ortsgebiet bei erlaubten 50 km/h mit 86 km/h gemessen. Es wurde daraufhin die Nachfahrt über die Autobahn nach Wels-Nord aufgenommen. Eine Anhaltung erfolgte an der Kreuzung B137/Eferdinger Straße.



Alkovortest war positiv

Ein Alkovortest mit dem 35-jährigen Lenker aus Bosnien verlief positiv. Das Testergebnis beim Alkomat ergab 0,82 Promille. Dem Lenker wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Dem Vater des Lenkers, welcher sich zur Örtlichkeit begab, wurde der Fahrzeugschlüssel übergeben. Da der 35-Jährige keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro eingehoben. Anzeige folgt.