„Unerwünschtes Projekt“ feiert 10-Jahre-Jubiläum

Unzählige Konzepte und reales Bild im Kopf

Sie gründeten die Facebook-Gruppe „Linz braucht einen Strand“ und „versetzten“ dafür kurzerhand eine Hamburger Beachbar per Photoshop an den Donaustrand. Mehrere Medien wurden auf das Projekt aufmerksam, und plötzlich regte sich auch politisches Interesse. Das Eventduo blieb hartnäckig, reichte unzählige Konzepte ein und nahm nach Monaten des Wartens immer wieder Kontakt zur Stadt Linz auf. „Ich bin damals oft an der Donau joggen gewesen und hab’ dann raufgewinkt zu unserem jetzigen Platz und einen imaginären Freund an der Bar gegrüßt. Einige hielten mich sicher für verrückt, aber ich habe es mir so real vorgestellt“, erzählt Weixelbaumer. Die Hartnäckigkeit sollte belohnt werden: Anfang 2015 wurde das Konzept offiziell ausgeschrieben, und 30 Gastronomen bewarben sich darum. „Wolfram und ich wollten unseren Traum aber selbst umsetzen.“