Katze musste nach Qualen eingeschläfert werden

Sich an wehrlosen Tieren zu vergehen, oder sich nicht um sie zu kümmern, ist ein besonders verwerfliches Verbrechen. Am Landesgericht Linz mussten sich am Mittwoch gleich zwei Halter verantworten. Eine Frau hatte ihren Schäferhund nicht gefüttert, ein Mann seine Katze so vernachlässigt, dass sie eingeschläfert werden musste.