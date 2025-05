Endlich! Neuer Postpartner für Stiftsgemeinde

In Oberösterreich gibt es 529 Poststandorte, aufgeschlüsselt in 45 Postfilialen, 262 Postpartner – wovon 52 von Gemeinden betrieben werden – sowie 222 Standorte von 24/7-Poststationen. Und auch St. Florian ist wieder im Rennen. Denn nachdem der bisherige Postpartner im Unimarkt Ende 2024 geschlossen wurde, stand die Stiftsgemeinde ohne Postdienststelle da. Nun wurde eine Lösung gefunden: Die Lebenshilfe wird neuer Postpartner-Standort. Die Gemeinde unterstützt dieses inklusive Projekt aktiv. „Im Altbau der Lebenshilfe ist ein Leerstand. Dort würde ein Postpartner gut passen. Unser Plan ist, das Thema bis Mitte September unter Dach und Fach zu haben. Wir brauchen aber externe Mitarbeiter, denn wir unterliegen dort dem Postgesetz“, so Bürgermeister Bernd Schützender.