Gesundheits-Portal für OÖ: Anbieter bevorzugt?

Das Projekt ist 151 Millionen Euro schwer

Organisiert wird dieses Projekt von der OÖ Gesundheitsholding, die auch in den Ausschreibungsunterlagen auftaucht. Schon in den nächsten Tagen soll das Projekt offiziell vergeben werden. Der Projektzeitraum beträgt vier Jahre, los geht’s am 25. August.