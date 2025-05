Veranstaltungen mit Highlights für Augen und Ohren

Zum 11. Mal feiert die Stadtgemeinde Marchtrenk das Fest der Nationen am Stadtplatz. 15.000 Bürger, viele davon aus den verschiedensten Ländern, leben dort. Diese Veranstaltung soll dazu beitragen, kulturelle Gemeinsamkeiten zu entdecken. Einzelne Nationen haben die Möglichkeit, ihre Folkloregruppen zu zeigen. Datum: Donnerstag, 29. Mai, ab 11 Uhr

Elisabeth „Lisa“ Wagner erzählt die fantasievolle Geschichte „Quacki, der kleine freche Frosch“ aus ihrem gleichnamigen Buch und lädt zum Mitmachen ein. Zu erleben im Theater Kornspeicher in Wels. Kosten: 10 Euro Datum: Sonntag, 1. Juni, 10.30 Uhr Infolink: www.kornspeicher.at

Dort, wo man früher Schreibwaren, Bücher und Malutensilien kaufen konnte, macht die Künstlergilde Eferding nun eine Pop-up-Galerie in den Räumen der Familie Harrer am Stadtplatz: nur bis 1. Juni. Datum: Vernissage: Mi, 28. Mai, 19 Uhr Infolink: www.kuenstlergilde- eferding.at

„Aufg’spüt“ wird in der Trinkhalle Bad Ischl beim Alpenländischen Volkskulturnachmittag mit Sprecher Peter Gillesberger. Neben Mundartdichter Jörg Zeppetzauer unterhalten die Beriga Pascher, Ischler Weisenbläser und viele mehr. Datum: Sonntag, 1. Juni, 15 Uhr Infolink: www.badischl.at

Der Absolventenverband der Fachschule Bergheim in Feldkirchen an der Donau lädt zur Freiluftveranstaltung mit beschwingter Unterhaltungsmusik durch Die Dorfheiligen und mit Verpflegung im Ambiente des Schlossparkes. Datum: Mittwoch, 28. Mai, 19.30 Uhr Infolink: www.lwbfs-bergheim.ac.at

