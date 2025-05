Österreich-Modus in Deutschland „Überlegung wert“

Boateng, der vergangenen Sommer in der oberösterreichischen Landeshauptstadt unterschrieben hatte, kannte den Modus bis dahin noch nicht, musste sich selbst erst daran gewöhnen. „Ich finde es interessant, auch wenn es für mich absolut neu war. In Deutschland ist der Abstand der Bayern auf Rang zwei erst in dieser Saison wieder angewachsen. In den beiden Jahren davor war es eng. Wenn die Bayern jetzt wieder über Jahre mit vielen Punkten Vorsprung dominieren sollten, könnte man das diskutieren“, sieht der Weltmeister von 2014 gegenüber „Sport1“ Chancen, die deutsche Liga spannender zu machen. „Es ist auf jeden Fall interessant und eine Überlegung wert.“