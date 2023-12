Andexer triumphiert auch im Sprint von Ridnaun

Biathletin Anna Andexer hat nach dem Sprint-Sieg zum Start der Saison in Pokljuka auch jenen in Ridnaun für sich entschieden. Die 20-Jährige vom SK Saalfelden leistete sich nur einen Schießfehler und war in der Loipe erneut sensationell unterwegs. So verwies die Pinzgauerin die Deutsche Siegismund (0 Fehler/+19,5 Sekunden) und die Italienerin Carpella (1/+24,5) auf die weiteren Plätze.