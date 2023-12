Gemeinde steht plötzlich ohne den Winterdienst da

Genau das kreidet die Liste VP-Bürgermeister Johann Mitterlehner an: „Eine öffentliche Auftragsvergabe ist an gesetzliche Vorschriften gebunden, die ein faires Verfahren sicherstellen. Deshalb müssen immer mehrere Angebote eingeholt werden. Diesen Grundsatz hat der Bürgermeister wohl vergessen, als es um die Auftragsvergabe an seinen Parteikollegen ging. Dass nicht einmal versucht wurde, ein Gegenoffert einzuholen, ist schon ein starkes Stück.“