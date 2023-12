A.R.S.C.H. & UngüLtiG: Neue Parteien brauchen wir

2024 wählen wir den Nationalrat. Mit einem Wahlrecht, das in der Wahlzelle oder mittels Briefwahl das Ankreuzen des Namens einer Partei vorsieht. Parteien haben in der österreichischen Demokratie unbestritten große Verdienste. So etwa den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Das aktuelle Parteienimage ist aber unterirdisch.