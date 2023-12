Darum wird Großarl „vom Glück nit vagessen“

In alten Zeiten schauderten die Bauersleut’ vor der Gruselnacht am 21. Dezember, der Wintersonnwende und längsten und dunkelsten Nacht im Jahr - und hofften, dass sie die Perchten besuchen. Denn dies bedeutete Frieden, Glück und Gesundheit für das nächste Jahr. 1846 erscheinen die Perchten in Großarl das erste Mal. Zumindest in den Aufzeichnungen. Bis 1911 fieberten die Bauersleute dem Besuch entgegen. Kamen sie nicht, bedeutete dies Unheil. Später verschwand der Brauch. Doch dazu später.