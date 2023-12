Inkoba-Obmann tritt nach nur zwei Jahren zurück

Luft ist draußen

„Bei mir ist die Luft draußen. Dinge, die ich unbedingt weiterbringen wollte, haben nicht so geklappt“, erklärt Schönberger. Vor allem beim 21,5 Hektar großen Gewerbegebiet in Vorchdorf sei er nicht so weit gekommen, wie er es gerne hätte. „Es scheitert an den langen Behördengängen“, so Schönberger. Zum Frust trugen aber auch die Debatten um die mittlerweile als illegal bezeichnete Rodung des Gewerbegebiets Ehrenfeld II in Ohlsdorf bei.