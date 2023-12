Vom Haiminger Sattele hinauf zur Feldringalm

Die Feldringalm ist ab diesem Wochenende geöffnet, die Rodelbahn bzw. der Winterwanderweg war freilich schon am vergangenen Sonntag präpariert. Der Dauerregen der vergangenen Tage hat sicher Spuren hinterlassen, doch dank des relativ hoch gelegenen Ausgangspunkts und der neuerlichen Schneefälle sollte ein schöner Ausflug möglich sein. Die an Länge und Höhenunterschied sehr überschaubare Tour bietet sich besonders für Familien mit ganz kleinen Kindern an.