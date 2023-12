Schlagerstar durfte wieder die Schulbank drücken

Was war also der Grund, dass Nik P. wieder die Schulbank drücken durfte? Man wollte den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass jeder seine Träume verwirklichen kann, selbst wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt. Dafür bot sich als Überraschungsgast natürlich der gebürtige Friesacher an. Der traf auf restlos begeisterte Buben und Mädchen, denen er geduldig Frage und Antwort stand. „Ganz egal was es auch ist: Wer ein Ziel hat, soll früh genug versuchen, es zu erreichen“, gab der Künstler den jungen Menschen mit auf den Weg.