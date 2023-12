„Europäische Mission“ gegen gefälschten Honig

Irreführende Angaben

„Es ist wichtig, dass die Menschen auf den ersten Blick erkennen, was in den Zutaten für ihr Frühstück enthalten ist“, betont Niederösterreichs SPÖ-EU-Mandatar Günther Sidl. Problematisch waren in diesem Zusammenhang – wie berichtet – etwa irreführende Angaben bei Fruchtsäften, durch die zuckerreduzierte Produkte als gesund wahrgenommen wurden. Statt der bisherigen Angabe „EU-Honig“ und „Nicht-EU-Honig“ soll künftig auf dem Etikett eine genaue Angabe des Herkunftslands und bei Honig-Mischungen der Anteil je Herkunftsland als Prozentsatz angeben werden.