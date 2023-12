Spielgeld machte Geldbörse eines Lehrlings dick

Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren

In der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch musste sich der bislang Unbescholtene wegen Herstellung und Besitz von Falschgeld und dessen in Umlaufbringens verantworten. Ein Delikt, für das der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vorsieht. Auf Frage von Richter Dietmar Nußbaumer, was es mit den Geldscheinen auf sich hat, antwortet der 28-Jährige prompt: „Ich wollte, dass mein Portemonnaie etwas breiter aussieht, wenn ich mit meinen Kumpels weggehe.“