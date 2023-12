Das ist der beste Schutz vor Einbrechern

Eine Profi-Einbrecherbande aus der Slowakei raubte 270 Wohnungen, Lokale und Geschäfte in Wien und Niederösterreich aus. Neun Monate war die Polizei ihnen auf der Spur, ehe sie sie fassen konnten. Doch nur wenige Einbrüche werden tatsächlich aufgeklärt. Wie kann man seine Wohnung also am besten schützen? Die Elektronik macht Fortschritte, doch das Balkenschloss bleibt die Nummer eins.