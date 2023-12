Ski-Hoffnung gewinnt nach fast drei Jahren wieder

Manchmal geht es eben schneller, als man glaubt. Drei Rennen hatte Lisa Grill nach ihrer 1024 Tage langen Pause absolviert. Im vierten folgte der erste Sieg. Die Lungauerin vom USC Mariapfarr-Weißpriach gewann am Dienstag den Europacup-Super-G in St. Moritz. Sehr überraschend, auch für die 23-Jährige: „Auf alle Fälle. Es ist unglaublich, dass es gleich so aufgeht“, freute sich die 23-Jährige. Ihren letzten Sieg hatte sie am 11. Februar 2021 in Santa Caterina (Italien) gefeiert.